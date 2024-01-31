لماذا تمشي؟.. 8 فوائد صحية لممارسة المشي بشكل منتظم تبرزها "صحة الجوف"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 يناير 2024, 8:03 صباحاً

أوضحت "صحة الجوف" أبرز الفوائد الصحية لممارسة المشي بشكل منتظم. وقالت إن ممارسة المشي المنتظم يخفف من القلق والتوتر ويجعل الشخص في مزاج أفضل، ويقوي العظام. وأضافت في إنفوجراف توعوي أن ممارسة المشي تعتبر وقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني، وتحافظ على مرونة المفاصل وتقوية العضلات، وتُبقي الجسم في وزن صحي ولياقة بدنية أفضل، وتعمل على تحسين التوازن وتدفق الدم في الجسم وتخفيض مستوى الكولسترول الضار، وحرق السعرات الحرارية الزائدة.

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