تراند اليوم : شاهد: زوار عراقيون يعتدون على قبر معاوية في دمشق ..واستنكار واسع من السلوك الطائفي

صحيفة الخليج 365: أظهر مقطع فيديو عدد من العراقيين وهم يعتدون بالأحذية على قبر الخليفة الأموي الأول، معاوية بن أبي سفيان، في مقبرة "باب الصغير" بالعاصمة السورية دمشق.

وأبان الفيديو المتداول على منصة إكس، قرابة عشرة شبان يعتدون بالأحذية على السور الخارجي للقبر، ويرددون عبارة: "أشهد أن عليا ولي الله".

وأثار المشهد غضبا واسعا وحالة استنكار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدين هذا السلوك الطائفي.

وجاء انتشار مقاطع الفيديو بالتزامن مع توافد الكثير من العراقيين إلى العاصمة السورية، لإحياء ذكرى وفاة السيدة زينب.