تراند اليوم : السنوار يوافق.. انقسامات داخل حماس تمنع التوقيع على مقترح وقف إطلاق النار في غزة

صحيفة الخليج 365: كشفت مصادر أميركية بأن هناك انقسامات بين كبار قادة حماس تمنع الحركة من التوقيع على مقترح وقف إطلاق النار في غزة.

كبار قادة حماس

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مصادر، فإن الانقسامات بين كبار قادة حماس، تمنع الحركة من التوقيع على مقترح وقف إطلاق النار في غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن قادة حماس في غزة ومن بينهم يحيى السنوار يؤيدون الهدنة المؤقتة المقترحة والتي تمتد لستة أسابيع.

وقف إطلاق النار

وأضافت أن قادة حركة حماس في الخارج يضغطون للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وكانت قطر كشفت في وقت سابق أنها تلقّت من حركة حماس "تأكيدا إيجابيا أوليا" بشأن الإفراج عن رهائن واقتراح الهدنة، لكنها لم ترد بشكل نهائي بعد.