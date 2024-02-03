تراند اليوم : شاهد.. نضال الأحمدية ترفض ارتداء الكوفية الفلسطينية وتعلق: "لم تعد رمز وليس لها قيمة"

صحيفة الخليج 365: رفضت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، ارتداء الكوفية الفلسطينية خلال لقاء تلفزيوني لها.

وقالت الأحمدية إنها مع الفلسطينيين بدون أن ترفع الكوفية أو علم فلسطين، مشيرة إلى أنها ترفع العلم اللبناني فقط.

وأضافت أن الطفل الفلسطيني لا يرى هذه الكوفية وأصبحت تستخدم كفن لهم، مبينة أن هذه الكوفية كانت في زمن الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات.

وتابعت: أنا متضامنة مع فلسطين ومستعدة أن أقاتل معهم لكن لا ألبس ثيابهم، قائلة : لم تعد رمز وليس لها قيمة.