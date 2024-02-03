انت الان تتابع غرفة أبها تجدد الثقة في آل عقران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - صدرت موافقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها على تجديد الثقة للدكتور رياض بن أحمد آل عقران أمينا عاما للغرفة حتى العام 1448هـ .

ويعد الدكتور آل عقران من الكفاءات الوطنية المتمرسة في المجالين الإداري والتجاري والتي ساهمت في تحقيق نمو ونتائج جيدة في مؤشرات الأداء لغرفة أبها طوال السنوات الماضية .

كانت هذه تفاصيل خبر غرفة أبها تجدد الثقة في آل عقران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.