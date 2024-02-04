تراند اليوم : ‏نتنياهو يكشف عن الخطوات القادمة للقضاء على حركة حماس في قطاع غزة

صحيفة الخليج 365 -وكالات : أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الحرب لن تتوقف قبل القضاء على الحركة المسلحة في قطاع غزة "حماس " ، موضحا أن حكومته لن توافق على "كل اتفاق" للإفراج عن الرهائن لدى "حماس".

وقال نتنياهو في مستهل الجلسة الحكومية، وفقا لتصريحات نقلها الناطق باسم الإعلام العربي، عفير جندلمان، عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا: "إن الهدف الضروري من سياستنا هو أولاً القضاء على حماس. ومن أجل تحقيق هذا الهدف ينبغي استيفاء ثلاثة أشياء".وفقا ل " cnn " .

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "بدايةً، يجب القضاء على الكتائب الحمساوية. وحتى الآن قمنا بالقضاء على 17 كتيبة من أصل 24.

وأردف: "ثانيًا، يجب القيام بعمليات تطهير بعد القضاء على الكتائب، على غرار ما تقوم به قواتنا بعزم من خلال شن عمليات مداهمة حازمة للغاية في شمال القطاع ووسطه".

وأضاف: " وثالثًا، يجب تحييد البنية التحتية التحت أرضية، وهو ما تقوم به قواتنا بشكل ممنهج في خان يونس، وفي كافة أنحاء القطاع، وما يتطلب مزيدًا من الوقت".