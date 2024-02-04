تراند اليوم : "ليش تغيرتوا علينا؟".. شاهد: مواطنة توجه رسالة للرجال من أمام "كوفي" لخدمة المركبات !

صحيفة الخليج 365: "ليش تغيرتوا علينا".. بتلك الكلمات بدأت إحدى المواطنات تسجيلها المصور على موقع "إكس"، موثقة تجربة اجتماعية أجرتها حول تفاعل الرجال مع السيدات في المواقف الحياتية.

السيدة أكدت لمتابعيها، أن هناك تغيرَا كبيرَا في تعامل الرجال مع النساء في الكثير من المواقف، وقالت: أول كان الرجال يًقدمونا عليهم في كل شئ.. إلا أن ذلك تغير كثيرًا في هذه الأيام".

تجربة اجتماعية

المواطنة توقفت بسيارتها أمام "كوفي" لخدمة المركبات، وبدأت ترصد تفاعل الرجال معها وما إذا كانوا سيقدمونها عنهم في المرور بسيارتها أم لا؟.

وبينما تصور السيدة المقطع، دار بينها وأحد قائدي السيارات حوارًا، بدأ بطلب الرجل المرور أولًا، قبل أن ترد عليه أنها تسبقه في أولوية المرور وتُضيف:"عندي موعد وما أبغى أتأخر.. فجاءها الرد:" أنا جيت قبلك.. عندي دوام".

فتابعت موجهة التساؤل لمتابعيها على ""إكس": " لية ما تعطونا فرصة وتخلونا نتقدم عليكم.. ".