شكرا لمتابعة خبر عن مواطن مُسن ينظف الأرض من القمامة ويميط الأذى عن الطريق .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نال مواطن اشادات واسعة بعدما ظهر وهو ينظف الأرض من القمامة رغم كبر سنه.

وأكد شخص خلال مقطع فيديو أنه شاهد رجلًا كبيرًا في القدر و القيمة و كبيرًا في العمر ، ينظف الأرض من القمامة ويحيي سنة النبي وهي إماطة الأذى عن الطريق.

وحصد ‏المقطع تفاعلًا كبيرًا بمنصات التواصل وإشادات واسعة،حتى قام أمير القصيم حفظه الله بتكريمه وتقديره لجهوده في تعزيز الوعي بالمحافظة على البيئة.