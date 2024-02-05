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مواطن مُسن ينظف الأرض من القمامة ويميط الأذى عن الطريق .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - نال مواطن اشادات واسعة بعدما ظهر وهو ينظف الأرض من القمامة رغم كبر سنه.

وأكد شخص خلال مقطع فيديو أنه شاهد رجلًا كبيرًا في القدر و القيمة و كبيرًا في العمر ، ينظف الأرض من القمامة ويحيي سنة النبي وهي إماطة الأذى عن الطريق.

وحصد ‏المقطع تفاعلًا كبيرًا بمنصات التواصل وإشادات واسعة،حتى قام أمير القصيم حفظه الله بتكريمه وتقديره لجهوده في تعزيز الوعي بالمحافظة على البيئة.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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