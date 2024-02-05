تنبؤ وبائي بالذكاء الاصطناعي.. مجلة طبية عالمية تشيد بالتميز البحثى لـ3 سعوديات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 فبراير 2024, 11:20 صباحاً

أشادت مجلة كيوريوس الطبية العالمية، ببحث بعنوان تحليل تنبؤي لوبائية النسل (CH.1.1) لمتحور أوميكرون؛ الذي نفّذه مجموعة من طالبات قسم المختبرات الطبية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بفرع جامعة طيبة بينبع ضمن مشروع بحث التخرج في برنامج بكالوريوس المختبرات السريرية. وقد نشرت المجلة الطبية العالمية مشروع بحث التخرج للطالبات: رغيد العباسي وريناد المطيري وميمونة الأنصاري واللاتي يقضين فترة الامتياز بالمركز الطبي للهيئة الملكية بينبع، حيث قمن خلال المشروع البحثي بالتنبؤ بوبائية نسل المتحور بناءً على تحليل الشفرة الجينية للفيروسات بواسطة وسائل المعلوماتية الحيوية (Bioinformatics) باستخدام التعلم العميق (Deep learning) وهو أحد وسائل الذكاء الاصطناعي. وأعرب المشرف والباحث الرئيسي في الدراسة الدكتور ياسر القرشي والدكتور عبدالقادر الجهني المشرف حالياً على تدريب الطالبات عن فخرهما واعتزازهما بمجهود الطالبات في الدراسة ونتائجها التي تم تقييمها ونشرها على هذا المستوى العالمي، كما أشادا بدعم وثقة عميدة الكلية الدكتورة جواهر عبدالحكيم والمتخصصة في نفس المجال والتي أسهمت في الإشراف على مختلف مراحل البحث.

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