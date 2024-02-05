مجلة طبية عالمية تشيد بمشروع بحث لـ3 طالبات بجامعة ينبع حول التنبؤ الوبائي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 فبراير 2024, 5:15 مساءً

أشادت مجلة كيوريوس الطبية العالمية ببحث بعنوان (تحليل تنبُّئي لوبائية النسل [CH.1.1] لمتحور أوميكرون)، الذي نفذته مجموعة من طالبات قسم المختبرات الطبية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بفرع جامعة طيبة بينبع ضمن مشروع بحث التخرج في برنامج بكالوريوس المختبرات السريرية. وفي التفاصيل، نشرت المجلة العالمية مشروع بحث التخرج للطالبات (رغيد العباسي وريناد المطيري وميمونة الأنصاري) اللاتي يقضين فترة الامتياز بالمركز الطبي للهيئة الملكية بينبع، اللاتي قمن من خلال المشروع البحثي بالتنبؤ بوبائية نسل المتحور بناء على تحليل الشفرة الجينية للفيروسات بواسطة الوسائل المعلوماتية الحيوية (Bioinformatics) باستخدام التعلم العميق (Deep learning)، وهو إحدى وسائل الذكاء الصناعي. ومن ناحيته، أعرب المشرف والباحث الرئيسي في الدراسة الدكتور ياسر القرشي، والدكتور عبدالقادر الجهني المشرف حاليًا على تدريب الطالبات، عن فخرهما واعتزازهما بمجهود الطالبات في الدراسة، ونتائجها التي تم تقييمها ونشرها على هذا المستوى العالمي، وأشادا بدعم وثقة عميدة الكلية الدكتورة جواهر عبدالحكيم، المتخصصة في المجال نفسه، التي ساهمت في الإشراف على مختلف مراحل البحث.

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