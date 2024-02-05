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وزير الدفاع ونظيره الأمريكي يستعرضان أوجه العلاقات الاستراتيجية

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.
وجرى خلال الاتصال، استعراض أوجه العلاقات الاستراتيجية الأمريكية، ومجالات التعاون المشترك لوزارتي الدفاع بين البلدين وسبل تعزيزها.

التأكيد على أهمية تهدئة الأوضاع

كما بحثا المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، والتأكيد على أهمية تهدئة الأوضاع في المنطقة؛ بما يحقق الأمن والاستقرار.

استعرضت في اتصال مع معالي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن العلاقات الإستراتيجية السعودية الأمريكية ومجالات التعاون لوزارتي الدفاع بين بلدينا، وبحثنا المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، والتأكيد على أهمية تهدئة الأوضاع في المنطقة؛ بما يحقق الأمن والاستقرار.— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud)


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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