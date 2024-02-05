شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع ونظيره الأمريكي يستعرضان أوجه العلاقات الاستراتيجية والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال الاتصال، استعراض أوجه العلاقات الاستراتيجية السعودية الأمريكية، ومجالات التعاون المشترك لوزارتي الدفاع بين البلدين وسبل تعزيزها.
التأكيد على أهمية تهدئة الأوضاعكما بحثا المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، والتأكيد على أهمية تهدئة الأوضاع في المنطقة؛ بما يحقق الأمن والاستقرار.
استعرضت في اتصال مع معالي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن العلاقات الإستراتيجية السعودية الأمريكية ومجالات التعاون لوزارتي الدفاع بين بلدينا، وبحثنا المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، والتأكيد على أهمية تهدئة الأوضاع في المنطقة؛ بما يحقق الأمن والاستقرار.— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud)
استعرضت في اتصال مع معالي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن العلاقات الإستراتيجية السعودية الأمريكية ومجالات التعاون لوزارتي الدفاع بين بلدينا، وبحثنا المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، والتأكيد على أهمية تهدئة الأوضاع في المنطقة؛ بما يحقق الأمن والاستقرار.— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 5, 2024