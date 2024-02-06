شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مركبتين و4 مخالفين في محمية حرة الحرة.. اعرف السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، ضبط مركبتين و4 أشخاص من مخالفي الأنظمة داخل نطاق محمية حرة الحرة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم وتطبيق العقوبات النظامية.

وأوضحت أن المخالفات التي ضُبطت شملت دخول الأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح، وأن قيمة المخالفات تراوحت ما بين 500 ريال و2000 ريال. حماية الغطاء النباتي ويأتي ذلك ضمن إطار جهود الهيئة في حماية الغطاء النباتي والكائنات الفطرية والممتلكات العامة، ما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية في نطاق المحمية، وتحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية 2030 بتحويل المملكة إلى وجهة سياحية ذات معايير بيئية عالمية.

ودعت الهيئة الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، مؤكدة استمرارها بضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.