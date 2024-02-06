شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تدين هجوما إرهابيا في إسطنبول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، عن إدانة المملكة حادثة إطلاق النار في مدينة إسطنبول التركية، معربةً عن أسفها لوقوع مثل هذه الأعمال.

وأكدت الوزارة على موقف المملكة المناهض لكل أشكال العنف والإرهاب، مقدمة صادق العزاء والمواساة لذوي المتوفّى وللحكومة والشعب التركي الشقيق، مع تمنياتها الصادقة بالشفاء العاجل للمصابين.

وكان شخصان قد قتلا وأصيب 3 آخرون بينهم عنصرا شرطة، اليوم الثلاثاء، جراء إطلاق نار أمام مبنى قصر العدل بمدينة إسطنبول.

وأوضح وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أن المهاجمَين، رجل وامرأة، ينتميان إلى “جبهة-حزب التحرير الشعبي الثوري”.