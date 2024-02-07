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شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم يتفقد المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها بمركز دخنة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، على المشاريع البلدية المنجزة في مركز دخنة، وذلك خلال زيارة سموه اليوم للمركز.
وأشاد سمو أمير المنطقة، بما اطلع عليه من جهود مميزة لبلدية مركز دخنة، والتي تعكس حجم الدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة -أعزها الله-، لدعم المشاريع التنموية التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق رؤية السعودية 2030.
واستمع سمو أمير منطقة القصيم إلى شرح مفضل من رئيس بلدية دخنة المهند باسم الباهلي، الذي أشار إلى أن المشاريع البلدية المنجزة شملت تطوير 6 مرافق بلدية، منها: المنتزهات والحدائق، كما قدم شرحاً موجزاً عن المشاريع البلدية الجاري تنفيذها والتي تبلغ تكاليفها قرابة 20 مليون ريال.
وأشاد سمو أمير المنطقة، بما اطلع عليه من جهود مميزة لبلدية مركز دخنة، والتي تعكس حجم الدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة -أعزها الله-، لدعم المشاريع التنموية التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق رؤية السعودية 2030.
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جهود مستمرةوأبدى سموه تقديره لفريق العمل في بلدية دخنة، متطلعًا إلى المزيد من الجهود لتوفير أفضل الخدمات البلدية للمواطنين.
واستمع سمو أمير منطقة القصيم إلى شرح مفضل من رئيس بلدية دخنة المهند باسم الباهلي، الذي أشار إلى أن المشاريع البلدية المنجزة شملت تطوير 6 مرافق بلدية، منها: المنتزهات والحدائق، كما قدم شرحاً موجزاً عن المشاريع البلدية الجاري تنفيذها والتي تبلغ تكاليفها قرابة 20 مليون ريال.