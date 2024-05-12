الجيش الاسرائيلي يعلن اصابة ضابط عسكري هو الاعلى رتبة منذ 7 تشرين الاول وصاحب مقولة الارض المحروقة في غزة

أصيب نائب مراقب المنظومة الأمنية في الجيش الاسرائيلي يوغيف بار شيشت، الجمعة الماضية، بجراح متوسطة جراء شظايا إطلاق نار في قطاع غزة، وهو يخضع للعلاج في احد المسستشفيات على ما أكد الجيش الإسرائيلي.

تعرض بار شيشت للإصابة في منطقة الزيتون، حيث شن الجيش الإسرائيلي مؤخرا عملية واسعة النطاق ضد حماس. وكان الضابط بار شيشت قد رافق القائد العسكري للواء ناحال خلال العملية.

يشار إلى أن خمسة من مقاتلي ناحال في حي الزيتون، قُتلوا نهاية الأسبوع الماضي خلال عمليات نفذها الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون بعدما عاد على ضوء استئناف حماس نشاطها في ذلك المكان.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية "كان" إن "العميد يوغيف بار شيشت، الذي يشغل منصب نائب مراقب المنظومة الدفاعية، أصيب في المعارك مع الفصائل الفلسطينية في حي الزيتون في غزة يوم الجمعة الماضي. وأضافت أنه تم نقل العميد بار شيشت إلى المستشفى للعلاج، مشيرة إلى أنه أصيب بجروح متوسطة. وقالت إذاعة "كان" إنه تم إبلاغ عائلته بذلك.

يشار إلى أن العميد يوغيف بار شيشت، وكان يشغل وقتها منصب نائب رئيس "الإدارة المدنية"، صرح في مقابلة نشرت على الإنترنت في الرابع من تشرين الثاني الماضي في مقابلة من داخل غزة قائلا "من يعود إلى غزة، إذا عاد إلى هنا بعد ذلك، سيجد أرضا محروقة. لا بيوت، لا زراعة، لا شيء. ليس لديهم مستقبل".

وقد اصيب بار شيشت "بشظية في اشتباك وقع في حي الزيتون الواقع شمالي قطاع غزة"، وشيشت، هو أكبر ضابط يُصاب في القتال داخل القطاع، منذ بداية الحرب على غزة، في السابع من تشرين الأول الماضي".