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بدء التقديم على مسار الاتفاقيات الصحية ضمن برنامج الإقامة الطبية بفرنسا

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عبدالعزيز العمري - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، بدء التقديم على مسار الاتفاقيات الصحية ضمن برنامج الإقامة الطبية تخصص "طب بشري" بجمهورية فرنسا.

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وأوضحت الوزارة أن التقديم على مسار الاتفاقيات الصحية سيكون متاحاً من اليوم الخميس 8 فبراير 2024م إلى يوم الخميس 22 فبراير 2024م، وذلك عبر رابط التقديم على بوابة سفير 2 سفير: (moe.gov.sa).
وأكدت على ضرورة توفر عدد من الاشتراطات والضوابط؛ وهي: حصول المتقدم على مرحلة البكالوريوس في الطب البشري، وألا يتجاوز عمره 35 عامًا، والانتهاء من سنة الامتياز، وألا يقل المعدل عن 3.50 من 5، 2.80 من 4، 70 من 100.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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