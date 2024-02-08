المحكمة الأمريكية العليا تنظر في قضية استبعاد ترامب من الانتخابات الرئاسية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 فبراير 2024, 1:06 مساءً

ينظر قضاةُ المحكمة الأمريكية العليا التسعة، الخميس، في قضية تسعى لاستبعاد دونالد ترامب من الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر؛ ردًّا على سلوكه خلال هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في 2021. ومنعت المحكمةُ العليا في كولورادو، ترامب، في ديسمبر، من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية؛ على خلفية دوره في أحداث الكابيتول عام 2021. وطعن ترامب في الحكم الصادر في هذه الولاية، ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة التي تشمل ثلاثة قضاة عيّنهم الرئيس السابق، الخميس؛ إلى المرافعات الشفهية في القضية. ويتجادل الخبراء القانونيون حول صحة مثل هذا الإجراء ومدى ملاءمته السياسية، غير أنهم يجمعون على أن المحكمة التي اتّخذت قرارًا في العام 2000 بمنح الفوز في الانتخابات الرئاسية للجمهوري "جورج دبليو بوش" على حساب الديموقراطي "آل غور"، ترغب في تجنب إثارة الشبهات المتعلقة بالتدخل في الانتخابات. ومن بين الولايات العشرين التي قُدمت فيها طعون بشأن عدم أهلية ترامب، لم يصدر القرار سوى في اثنتين منها "كولورادو، وماين"، فيما تنتظر العديد من الولايات حكم المحكمة العليا قبل البتّ في القضايا المرفوعة أمامها.

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