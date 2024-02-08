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السعودية | وزارة الخارجية: المملكة تُدين وتستنكر بأشد العبارات الانفجارات الإرهابية التي وقعت في إقليم بلوشستان في باكستان

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية بأشد العبارات الانفجارات الإرهابية التي وقعت في إقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية، مما تسبب في وفاة وإصابة عشرات الأشخاص.

 

 

 

وأكدت الوزارة رفض المملكة التام لكافة أشكال الإرهاب والتطرف، وتضامنها مع باكستان وشعبها الشقيق أمام كل ما يحاول النيل من أمنها واستقرارها، كما تقدمت بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب باكستان الشقيق، مع خالص تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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