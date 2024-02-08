السعودية | مركز الحياة الفطرية ينظم ندوة “رحلة العقد لاستكشاف البحر الأحمر”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ينظم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي خلال الفترة من 11- 12 فبراير الجاري في الرياض، ندوة تحت عنوان “رحلة العقد لاستكشاف البحر الأحمر”، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء المحليين والدوليين في مجال البيئات البحرية وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة.

وتستهدف الندوة تقديم أهم نتائج الرحلة البحرية لاستكشاف بيئات البحر الأحمر وتنوعه الأحيائي وخصائصه البيئية، التي أطلقها المركز في فبراير 2022 بمشاركة سفينة الأبحاث العالمية “أوشن إكسبلورر”، وسفينة “العزيزي” التابعة لجامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” وعدد من الجامعات والجهات ذات العلاقة.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الجهود التي يبذلها المركز لدراسة وتقييم النظم البيئية سواء البرية أو البحرية، لوضع خط أساس لما تحتويه المملكة من بيئات وأنواع لدعم الجهود الوطنية لإدارة هذه الموارد إدارة مستدامة وبناء قاعدة معرفية للحياة الفطرية والتنوع الأحيائي في البيئات البحرية عبر منظومة قوية من البحوث البيئية وتعزيز إستراتيجيتها في دعم التنمية البيئية وتقديم الحلول للقضايا البيئية, وتحقيق التكامل من أجل المساهمة في إثراء اقتصاد مستدام في البحر الأحمر.

مما يُذكر أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قد أطلق رحلة البحر الأحمر الاستكشافية التي استغرقت 19 أسبوعاً بمشاركة 126 باحثًا لتنفيذ أول استكشاف شامل لمناطق لم يسبق دراستها تبدأ من منطقة عفيفي جنوب البحر الأحمر حتى خليج العقبة شمالاً مع إنتاج مواد وثائقية وإعلامية عن هذه الخليج 365، بهدف تقديم تصور واضح عن بيئات البحر الأحمر ودراسة أنواع الثدييات والتنوع الأحيائي والخصائص البيئية، إضافة إلى تقديم خرائط أحيائية للشعب المرجانية والحشائش البحرية والسلاحف البحرية وغيرها من الكائنات التي يزخر بها البحر الأحمر بما يفتح المجال لآفاق أوسع في استكشاف الحياة البحرية وأسرارها.

وقد حرص المركز على انخراط باحثيه من الكوادر الوطنية حديثي التخرج في العلوم البحرية لتدريبهم على أفضل الممارسات العلمية كما أعد المركز خطة لحفظ ونشر البيانات للاستفادة منها في مجال الأبحاث وتطوير الأعمال.

ويمكن للمهتمين بالشأن البيئي البحري من داخل المملكة وخارجها الاطلاع على تفاصيل الندوة ومخرجاتها على الموقع الإلكتروني للندوة على الرابط https://rsde.ncw.gov.sa/?page_id=630 كما أن جميع فعاليات الندوة ستبث مباشرة على منصات المركز.