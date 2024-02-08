السعودية | بحضور فهد بن جلوي .. انطلاق مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

شهد صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن اليوم الخميس، انطلاق أشواط النسخة الأولى من مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، وذلك حتى الـ 18 من شهر فبراير الجاري، على أرض ميدان الجنادرية في مدينة الرياض.

وافتتحت المطية “مرموقة” لمالكها القطري عبد الهادي حمد الهاجري أولى أشواط المهرجان، وذلك بتحقيقها المركز الأول في شوط فئة الـ “حقايق” خلال الفترة الصباحية، فيما ظفرت المطية “العاصوف” لمالكها الإماراتي محمد مكتوم المزروعي بالتوقيت الأفضل وبلغ 5:54.237 ثانية ضمن الأشواط المسائية في اليوم الافتتاحي.

كما ظفر 18 مالك هجن سعودي بأشواط اليوم الأول مقابل ثمان ملاك قطريين، سبع ملاك إماراتيين، ومالك هجن عماني واحد.

وشارك في اليوم الافتتاحي 1396 مطية، بواقع 781 في الفترة الصباحية، و615 مطية في الفترة المسائية.

ويشارك في المهرجان 2087 مالك هجن بـ 6869 مطية، يمثلون سبع دول، هي: المملكة العربية السعودية، البحرين، الإمارات، الكويت، قطر، عمان، والولايات المتحدة الأمريكية، يتنافس المشاركون على جوائز تتجاوز قيمتها الـ 70 مليون ريال، مقسمةً على 224 شوطًا، من خلال فئات الـ (حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل وزمول).