شكرا لمتابعة خبر عن صدور لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدر مجلس الوزراء موافقته على لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها ، والتي تهدف إلى وضع الضوابط التي تنظم كل من المراسلات الواردة والصادرة وتوثقها .

وتتضمن اللائحة تنظيم إجراءات ورودها وصدورها وتسليمها وتسلمها فيما بين الأجهزة أو بينها وبين الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية ومتابعتها والمحافظة على أمن معلوماتها وتصنيفها .

كما تهدف اللائحة أيضاً إلى وضع الضوابط التي تؤدي إلى المحافظة على أوعية معلومات الوثائق في جميع مراحلها وحمايتها والتعامل معها ، وذلك من خلال عمليات التسلم والتسليم والتسجيل والمراجعة والحفظ والاطلاع والتداول وعبر التعاملات الإلكترونية والاستخدامات التقنية في أماكن العمل .

وبحسب النظام لا يجوز للأجهزة إجراء اتصالات رسمية بجهات خارج المملكة أو ممثلية أجنبية داخل المملكة إلا عن طريق وزارة الداخلية ، على أن تتميز موضوع المراسلات المستعجلة بلون أصفر يكتب عليها درجة الاستعجال سواء كان حالاً أو عاجل أو عاجل جداً .