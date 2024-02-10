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تراند اليوم : عمرو أديب يعلق على بيان المملكة بشان الأوضاع في غزة : موقف السعودية واضح .. قالت للجميع مش هتقربوا من أحلامكم إلا لما الفلسطينيين ياخدوا حقهم

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صحيفة الخليج 365: علق الإعلامي عمرو أديب، على دور المملكة فى القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن تعمل في صمت وهدوء من أجل فلسطين.

وقال الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج الحكاية: موقف السعودية واضح من القضية الفلسطينية ومحدش يفرض عليها شروط، السعودية دولة عربية مسلمة قوية في المنطقة بيانها كان تاريخي.

وأوضح: السعودية قالت للجميع مش هتقربوا من أحلامكم إلا لما الفلسطينيين ياخدوا حقهم، السعودية لم تطلب مقابل له.

وأردف: هناك حديث عن عمليات في رفح الفلسطينية قريبا.. تصريحات كثيرة تفيد اجتياح رفح ونتنياهو شخصيا بيردد ده.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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