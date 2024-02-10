طائرة ذكية لضبط كثافة الحركة المرورية بالمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي، الدورية الطائرة الكهربائية المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، المرتبطة بنظام قيادة وتحكم، لاستخدامها في أوقات كثافة الحركة المرورية، والمساعدات الإنسانية، والمناطق الوعرة، وحماية المنشآت الحيوية، وتحلق حتى ارتفاع 3000 متر، وبسرعة تصل إلى 130 كيلومترا في الساعة، وذلك بالشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية. يذكر، أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، للتعريف بمبادراتها وبرامجها لتعزيز المنظومة الأمنية، وإسهاماتها في مجالات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود، وتطوير المدن الآمنة، وإدارة الأزمات والكوارث والحشود، وحماية المنشآت الحيوية، والمحافظة على البيئة. الدورية الطائرة مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

مرتبطة بنظام قيادة وتحكم.

تستخدم في أوقات كثافة الحركة المرورية.

المساعدات الإنسانية والمناطق الوعرة.

حماية المنشآت الحيوية.

تحلق حتى ارتفاع 3000 متر.

بسرعة تصل إلى 130 كلم في الساعة.

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