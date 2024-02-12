فيديو.. "الإرشاد الزراعي": الزراعة الشريطية تحد من انجراف التربة بفعل الرياح والأمطار

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محمد بن مسعود - الدمام - أوضح "الإرشاد الزراعي" أن الزراعة الشريطية التي تعني زراعة النباتات على شكل شرائط ضيقة متعامدة مع اتجاه الرياح السائدة، من الوسائل التي تحد من انجراف التربة بفعل الرياح والأمطار.

وأكد "الإرشاد الزراعي"، في فيديو على حسابه بـ "إكس"، أنه من أكثر النباتات ملاءمة لهذا النوع من الزراعة، هي محاصيل الحبوب والبقوليات.

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