انت الان تتابع "شكري": مصر تحافظ على التزاماتها في اتفاقية السلام مع إسرائيل ما دام الأمر تبادليًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 فبراير 2024, 5:56 مساءً

استبعد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الاثنين تعليق مصر اتفاقية السلام مع إسرائيل، حسبما ذكرت مصادر غير رسمية، قائلاً: "إن مصر تحافظ على التزاماتها ما دام الأمر تبادليًّا بين الطرفين". وأضاف "شكري" ردًّا على استفسار خلال مؤتمر صحفي مع نائبة رئيس وزراء سلوفينيا وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية: "لقد حافظت مصر على اتفاقية السلام مع إسرائيل على مدار الـ40 عامًا الماضية، التي تم بموجبها إقامة علاقات بين البلدين. فدائمًا ما تحافظ مصر على التزاماتها ما دام الأمر تبادليًّا بين الطرفين؛ لذلك سأستبعد أي تعليقات تم الإدلاء بها في هذا الشأن". ولفت إلى أن السياسات التي تنتهجها إسرائيل على الأرض تدفع نحو تحقيق سيناريو التهجير، وجدَّد رفض مصر الكامل لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. وحذَّر شكري من العواقب الوخيمة لتوسيع دائرة العنف والعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح التي تؤوي نحو 1.4 مليون نازح. وكان مسؤولان مصريان ودبلوماسي غربي قد ذكروا لـ"أسوشيتد برس" أن مصر هددت بتعليق معاهدة السلام مع إسرائيل في حال إرسال قوات إسرائيلية إلى مدينة رفح الحدودية المكتظة بالسكان.

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