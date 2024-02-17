انت الان تتابع "التعليم" و"سدايا" تستهدفان تدريب 5 آلاف طالب وطالبة ضمن الدفعة الخامسة من برنامج "مبرمجي ذكاء المستقبل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 فبراير 2024, 3:17 مساءً

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بالتعاون مع وزارة التعليم عن فتح باب التسجيل في الدفعة الخامسة لبرنامج "مبرمجي ذكاء المستقبل" لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، وذلك من خلال الرابط : ‏ https://sdaia.gov.sa/ar/Sectors/academy/Pages/student.aspx، حيث سيكون التسجيل متاحاً حتى يوم الخميس 29 فبراير 2024. ومن المقرر أن ينطلق البرنامج لهذه الدفعة يوم السبت 2 مارس 2024 (عن بعد)، مستهدفاً 5 آلاف طالب وطالبة في المملكة من أصل 30 ألفًا لجميع الدفعات؛ لتطوير قدراتهم وتعريفهم بمبادئ الذكاء الاصطناعي، حيث يُقدّم باللغتين العربية والإنجليزية، مشتملاً على موضوعات (مقدمة في الذكاء الاصطناعي، برمجة السيارات الذكية، تعلم الآلة، الرؤية الحاسوبية)، وتقدّم في 25 ساعة تدريبية لمدة 10 أيام بواقع ساعتين ونصف يومياً، ويمنح الطلاب والطالبات شهادات معتمدة من "سدايا" ووزارة التعليم. ويعد البرنامج من مبادرات "سدايا" الرامية إلى رفع مستوى الوعي بتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته المتعددة وبناء القدرات الوطنية عبر تزويدهم بالمهارات اللازمة من خلال برامج متخصصة يتم تقديمها وفق أحدث الممارسات العالمية.

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