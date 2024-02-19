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السعودية | “الإرشاد الزراعي”: الترديم حول جذوع النخيل يمنع اهتراء الجذور ويحد من انتشار الآفات

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أوضح “الإرشاد الزراعي” أن الترديم الجيد حول جذوع النخيل يمنع اهتراء الجذور، ويحد من انتشار الآفات والحشرات.

وأكّد المهندس راشد العصيمي؛ أن عدم الردم على جذوع النخيل في التربة يعمل على اهتراء الجذور، وهو عامل جذب للحشرات بسبب تطاير الكرمونات، لذلك يجب على كل مزارع أن يقوم بالردم حول جذوع النخيل في الأتربة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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