شكرا لقرائتكم خبر هيئة النقل توصي باتباع إرشادات السلامة خلال السفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوصت الهيئة العامة للنقل باتباع إجراءات وإرشادات السلامة العامة عند السفر على متن الحافلات أو التنقل بسيارات الأجرة وتطبيقات توصيل الركاب، وذلك بالتزامن مع الإجازة المدرسية للطلاب.

وحذرت الهيئة من القيادة أثناء الأمطار والتغيرات المناخية، مشيرة إلى وجوب التأكد من التعامل مع ناقل نظامي لضمان حفظ حقوق المستفيدين من خدمات النقل، وذلك عبر توفيرها مركبات آمنة ومطابقة لاشتراطات السلامة.

يذكر أن الهيئة العامة للنقل تطلق التوصيات والإرشادات الساعية لسلامة الركاب وتحقيق نقل آمن للركاب، لينعموا بخدمات نقل ممكنة ومستدامة مما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

أهم الإجراءات: