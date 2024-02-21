هيئة النقل توصي باتباع إرشادات السلامة خلال السفر

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وحذرت الهيئة من القيادة أثناء الأمطار والتغيرات المناخية، مشيرة إلى وجوب التأكد من التعامل مع ناقل نظامي لضمان حفظ حقوق المستفيدين من خدمات النقل، وذلك عبر توفيرها مركبات آمنة ومطابقة لاشتراطات السلامة.
يذكر أن الهيئة العامة للنقل تطلق التوصيات والإرشادات الساعية لسلامة الركاب وتحقيق نقل آمن للركاب، لينعموا بخدمات نقل ممكنة ومستدامة مما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
أهم الإجراءات:
- ربط الراكب لحزام الأمان.
- التزام السائق بالسرعة النظامية.
- عدم استخدام الجوال أثناء القيادة.
- وضع الأطفال في الكراسي المخصصة.
- توفير معدات السلامة في المركبة.
- فحص الإطارات.
- تجنب القيادة أثناء الأمطار والتغيرات المناخية.
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