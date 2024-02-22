أمير الشرقية: نستذكر بفخر واعتزاز في يوم التأسيس مراحل تطور هذا الكيان الشامخ

وقال: "إن ذكرى التأسيس تظهر العمق التاريخي لهذه الدولة المباركة منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- مؤسس الدولة السعودية الأولى، واستذكار هذه المناسبة الغالية يعد إيماناً من القيادة -رعاها الله- بأهمية إبراز العمق التاريخي العريق لوطننا الغالي، وربط الأجيال بأحداث مهمة غيرت التاريخ، وفتحت أبواب المستقبل، وتواصل بناء الدولة في مختلف مراحلها وإرساء قاعدة صلبة لصروحها الشامخة حتى أصبحت المملكة العربية السعودية -ولله الحمد- عنواناً للتميز والتنمية والنماء في هذا العهد الزاهر".
وأضاف "نستذكر بكل فخر واعتزاز في هذه المناسبة خطوات ومراحل تطور هذا الكيان الشامخ بمشاركة أبناء دوت الخليج المخلصين لقيادتهم في علاقة تمثل نموذجاً لتلاحم الشعب والقيادة، لذلك ذكرى "يوم التأسيس" هي قيمة معنوية مهمة وعمق تاريخي وحضاري، ورمز لأصالتنا العربية وقيمتنا الإسلامية السمحة". وسأل سموه الله عز وجل أن يديم على هذا دوت الخليج نعمِ الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة -أيدها الله-.
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