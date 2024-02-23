شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور "بن حميد" يتناول فضل العناية بكتاب الله في محاضرتين بموريتانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتواصل فعاليات زيارة فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد إلى موريتانيا.

وتأتي في إطار البرامج التي تشرف على تنفيذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لخدمة العمل الإسلامي ونشر قيم الإسلام السمحة وفق منهج الوسطية والاعتدال. فضل العناية بكتاب الله وألق الدكتور "بن حميد" محاضرتين في دار المصحف الشريف التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في موريتانيا، ومحاضرة في إذاعة القرآن الكريم المرئية.

وتناول خلالها فضل العناية بكتاب الله وخاصته وتعليمه ونشره. زيارة خطيب المسجد الحرام إلى موريتانيا جاء ذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية موريتانيا التي استمرت عدة أيام.

وجاءت بناءً على دعوة رسمية من الحكومة الموريتانية واتساقاً مع برنامج زيارات أئمة الحرمين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.