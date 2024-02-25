تعديل فترات حراج المنتجات الزراعية في أسواق النفع العام بالطائف

الدمام - شريف احمد - أكد مدير أسواق النفع العام والمسالخ بمنطقة مكة المكرمة المهندس جمعان الزهراني، أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة يحرص مع الجهات ذات العلاقة على تنفيذ وتطبيق التشريعات والالتزام بالأنظمة والاشتراطات الصحية والفنية، والتعليمات التي تهدف إلى ضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك.وأوضح أن فترات الحراج في صالة سوق الخضار والفواكه بمحافظة الطائف، يتم تعديلها دوريًا بناء على المواسم وكميات المنتجات الواردة للسوق.وبين أنه أثناء فترة الموسم الزراعي لمحافظة الطائف، يتم زيادة فترات الحراج إلى 3، ويتم تمديد أوقات عملها بما يتناسب مع الكميات الكبيرة الوراده للسوق، خدمة للمزارعين لكي يتمكنوا من عرض منتجاتهم في صاله الحراج.ولفت إلى أن مدة الحراج كانت على فترتين بمدة ساعتين لكل فترة، وتم دمجها في فترة واحدة مدتها 4 ساعات وذلك بناءً على طلب بعض المزارعين الذين يقفون على بيع منتجاتهم بأنفسهم.وأوضح أن ذلك لأن بعض المزارعين يأتون من مزارع تبعد عن الطائف اكثر من ساعتين ونصف ولا يسعفهم الوقت للوقوف على منتجاتهم بأنفسهم لأن الساحة تغلق خلال ساعتين فيضطرون لبيعها بأي سعر، وفي حال تم تمديدها لـ 4 ساعات متواصلة سيتم أخذ فرصة للمزايدة، بما يحقق المصلحة العامة.

كما أن ذلك يأتي في محاولة القضاء على البيع العشوائي والبسط وبيع التجزئة داخل ساحة الحراج، الذي يؤثر بشكل مباشر على المزراعين، وكذلك القضاء على السوق الموازي الذي تخلقه العمالة الوافدة بالشراء من المزراع بسعر منخفض ثم إعاده بيعه على المستهلك بسعر أعلى.كما أن إدارة الأسواق تحرص على ربط دخول المنتجات بالسجل الرزاعي للتأكد من مصدر المنتجات، وربط دخولها بالسجل التجاري للحد من عمليه التستر التجاري وفتح المجال لتوطين السوق وخلق فرص عمل للمواطنين.وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني القاضي، أن إدارة السوق المركزي للخضار والفاكهة تقوم مع الجهات المعنية بدورها الرقابي عبر جولات تفتيشية مستمرة في السوق تهدف الى مراقبة السوق وتطبيق المخالفات بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات.وأوضح أنه يتم التحفظ على البضائع لحين تسديد الغرامات، وفي حال عدم مراجعة المخالفين يتم تسليم البضائع للجمعيات الخيرية المعتمدة، وذلك وفق الإجراءات والتنظيمات المتبعة لمنع ظاهرة ممارسة بيع العمالة المخالفة .وفي سياق متصل أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن الوزارةُ تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التسويق الزراعي وفقًا لأهداف إستراتيجية التنمية الزراعية، والعمل على رفع الكفاءة التسويقية للمنتجات الزراعية، من خلال تقليل سلاسل الإمداد التسويقية.لذلك يؤكد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة على الجهود المبذولة في حماية المستهلك حيث نسعى لضمان حقوق المستهلك الأربعة بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، وهي الحق في السلامة، والحق في الحصول على المعلومات، والحق في الاختيار، وحق الاستماع إلى آرائه ، مناشدًا جميع المواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة تتم ملاحظتها او الابلاغ عن أي بضائع فاسدة أو مخالفات عمالية بالتواصل مع الوزارة والجهات المختصة لمعالجتها.