خلال يناير الماضي.. رصد 5,687 مخالفة للمباني في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الجهود الرقابية لأمانة محافظة جدة في متابعة مخالفات المباني خلال شهر يناير الماضي، عن رصد 5,687 مخالفة في عدد من أحياء المدينة.

وأوضحت الأمانة أن جهود الرقابة التي نفذتها البلديات الفرعية خلال الشهر الماضي، تأتي في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري للمدينة.

خطة دعم مكثفة

وأضافت أمانة جدة أن هذه الجهود جاءت نتاج خطة الدعم المكثفة لتحسين المشهد الحضري ورصد مخالفات المباني بكل أشكالها.

وأوضحت أن الأعمال الميدانية أسفرت عن إشعار 6,907 مواقع مخالفة لتصحيح وضعهم نظامًا.

ترصد 5,687 مخالفة مباني، وذلك ضمن الجولات الرقابية الميدانية خلال شهر — أمانة محافظة جدة (@JeddahAmanah)



وأشارت إلى أن المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين عدم وجود لوحة في مواقع البناء توضح بيانات الرخصة أو عدم صيانتها، وعدم وجود حاوية لمخلفات ترميم المباني، وزيادة مسافة التشوين عن الحد الأقصى المسموح به بين حد الملكية والسور المؤقت.

إضافة إلى عدم التعاقد مع ناقل نفايات مؤهل من الأمانة في أثناء تنفيذ أعمال بناء أو هدم أو ترميم.