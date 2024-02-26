شكرا لقرائتكم خبر عن خلال يناير الماضي.. رصد 5,687 مخالفة للمباني في جدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أسفرت الجهود الرقابية لأمانة محافظة جدة في متابعة مخالفات المباني خلال شهر يناير الماضي، عن رصد 5,687 مخالفة في عدد من أحياء المدينة.
وأوضحت الأمانة أن جهود الرقابة التي نفذتها البلديات الفرعية خلال الشهر الماضي، تأتي في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري للمدينة.
خطة دعم مكثفة
وأضافت أمانة جدة أن هذه الجهود جاءت نتاج خطة الدعم المكثفة لتحسين المشهد الحضري ورصد مخالفات المباني بكل أشكالها.
وأوضحت أن الأعمال الميدانية أسفرت عن إشعار 6,907 مواقع مخالفة لتصحيح وضعهم نظامًا.
#إنفوجرافيك | #أمانة_جدة ترصد 5,687 مخالفة مباني، وذلك ضمن الجولات الرقابية الميدانية خلال شهر #يناير https://t.co/55LUrIRCvK pic.twitter.com/kNyX8Wvnxs— أمانة محافظة جدة (@JeddahAmanah) February 25, 2024
وأشارت إلى أن المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين عدم وجود لوحة في مواقع البناء توضح بيانات الرخصة أو عدم صيانتها، وعدم وجود حاوية لمخلفات ترميم المباني، وزيادة مسافة التشوين عن الحد الأقصى المسموح به بين حد الملكية والسور المؤقت.
إضافة إلى عدم التعاقد مع ناقل نفايات مؤهل من الأمانة في أثناء تنفيذ أعمال بناء أو هدم أو ترميم.