انت الان تتابع ومضات "جادة".. سلسلة وثائقية تُبرز شخصيات حملت أسماءها الطرق والشوارع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 مارس 2024, 8:07 مساءً

دخل برنامج "جادة"، الذي يُقدِّمه الإعلامي عبدالمجيد الروقي، على خط البرامج الرمضانية الوثائقية المهتمة بالثقافة والتاريخ السعودي. وجاءت هذه السلسلة من البرنامج بطابع مختلف عبر إبراز الشخصيات التاريخية التي تسمت بأسمائها بعض الشوارع في السعودية كجزء من رد المعروف الذي قدَّموه للوطن في الميادين السياسية والأدبية والدبلوماسية والطب.. فهناك أكثر من نصف مليون شارع داخل وخارج المدن تحمل أسماء شخصيات، يقرأ الناس أسماءهم، وفيهم مَن يجهل سِيَرهم وأرشيفهم الثري. وجاءت فكرة البرنامج بتعريف المشاهد بهذه الشخصيات كمدحت شيخ الأرض، وهو طبيب وسياسي، رافق جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه-، كذلك الأمير تركي الأول الابن البكر للمؤسس، الذي يحمل اسمه أحد أشهر طرق العاصمة، أيضًا شارع الأمير محمد بن عثيمين بعنيزة كشخصية وعلامة أثرت المكتبة الدينية، وغيرها من الشخصيات التاريخية التي استطاع البرنامج التعريف بها. ووسط هذا الزحام الفضائي والسباقات الماراثونية الموسمية لاقتسام كعكة المشاهدات جاء البرنامج لإبراز سِيَر هذه الأسماء، وربط المشاهد بالتاريخ الماضي للمملكة، وتعريف أبناء هذا الجيل بمن أفنوا وبذلوا أعمارهم لرفعة الوطن؛ حتى لا تكون هذه الأسماء مجرد شوارع وطرق، نعرفها للوصف والوصول لوجهاتنا اليومية فقط.

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