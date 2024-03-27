شكرا لقرائتكم خبر عن مختصون: "الصحة" تخالف ضوابط الرسائل الاحتيالية بـ"قيد مخالفة" السعرات الحرارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد عدد من خبراء القانون ومختصون تقنيون أن الرسالة التوعوية التي أرسلتها وزارة الصحة عبر الهواتف المحمولة خاصةً فيما يتعلق بـ(قيد مخالفة تجاوز السعرات الحرارية) قد تخالف بعض الضوابط والقوانين المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.

وتضمنت الرسالة إشعارًا بـ"قيد مخالفة“ لتجاوز السعرات الحرارية، مع دعوة المتلقي إلى استخدام حاسبة السعرات الحرارية على موقع الوزارة لمعرفة تفاصيل المخالفة.



وتباينت ردود الفعل حول الرسالة، حيث اعتبرها البعض أسلوبًا جديدًا ومبتكرًا لتوعية الناس بأهمية اتباع نظام غذائي صحي، بينما اعتبرها آخرون تدخلًا في خصوصياتهم الشخصية وانتهاكًا لقواعد حماية البيانات. توضيح مضمون الرسالة وأشار المختص التقني زهير العبد الجبار إلى أن الرسالة تخالف دليل ”ضوابط الحد من الرسائل الاحتيالية“ الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات «CITC»، ولائحة حماية البيانات الشخصية الخاصة بمنصة ”سدايا“.

وأوضح أن أسلوب الرسالة قد يكون مقبولًا إذا تم توضيح أنها رسالة ترويجية من وزارة الصحة، وأن تكون مطابقة لدليل CITC ولائحة سدايا.

وقال لم توضح الرسالة مصدر المعلومات التي اعتمدتها الوزارة في ”قيد مخالفة“ تجاوز السعرات الحرارية، خاصةً وأن حاسبة السعرات الحرارية على موقع الوزارة تتطلب إدخال بيانات شخصية مثل الوزن والطول والعمر ونوع النشاط البدني.

ولفت إلى عدم موافقة المتلقي على تلقي الرسالة حيث لم تحصل وزارة الصحة على موافقة صريحة من المتلقين على تلقي رسائل توعوية عبر الهاتف المحمول، مما قد يُعد انتهاكاً للخصوصية. بالاضافة إلى إمكانية استخدام الرسالة في الاحتيال حيث حذرت بعض الجهات من أن تكون الرسالة احتيالية، وتتضمن روابط لسرقة بيانات بطاقات الائتمان. حماية البيانات الشخصية وقال القانوني أحمد الجيراني: ”إن الرسالة قد تُعد مخالفة لضوابط حماية البيانات الشخصية، خاصةً وأنها تتضمن معلومات شخصية مثل الوزن والطول والعمر ونوع النشاط البدني“. مضيفا ”يجب على الجهات الرسمية الحصول على موافقة مسبقة من المواطنين قبل إرسال أي رسائل تتضمن بياناتهم الشخصية.“

وأكد على أهمية التوعية بأهمية اتباع نظام غذائي صحي، مع احترام خصوصية البيانات الشخصية للمواطنين والمقيمين.

وكانت ”الصحة“ دعت عبر رسائل توعوية عبر ”الجوال“ إلى استخدام حاسبة السعرات الحرارية لمعرفة الاحتياجات اليومية.

وقالت الصحة في رسالة بثتها للجوالات ”تم قيد مخالفة: تجاوز السعرات الحرارية التي يجب تناولها وفقًا لاحتياجك خلال اليوم. يمديك تعرف تفاصيل المخالفة عن طريق حاسبة السعرات الحرارية: https://bit.ly/moh-htcc“.

ووفق الموقع الرسمي للوزارة؛ تُعد ”الحاسبة“ عملية حسابية تقوم على حساب عدد السعرات الحرارية المستهلكة يوميًّا للشخص «ذكر /أنثى» بناءً على عدة عوامل مثل الوزن، والطول، والعمر، ونوع النشاط اليومي البدني.

