شكرا لمتابعة خبر عن رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع يزف بشرى بشأن رواتب المعلمين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع خالد السالم ، على شكاوى المعلمين بشأن الرواتب والحوافز .

وقال السالم خلال لقائه مع برنامج «الليوان» : “منذ سنتين أول ما شغلت المنصب ، كان هناك تعديل في سلم الرواتب ، أهم شيء موظفيني عيالي وبناتي في الهيئة الملكية”.

وتابع : ” في البداية تم تفعيل بعض البدلات ، بدل تعليم الأطفال ، بدل التعليم الفني ، مشيراً إلى أنه تم ترقية أكثر من 1000 موظف من إجمالي 7 آلاف خلال عام 2023 ” .

كما أكد على تكليف أحد الاستشاريين بإجراء دراسة كاملة حول الموضوع ، موضحاً بأن الهيئة الملكية هي منظمة حكومية تتطلب الحصول على موافقة وزارتي الموارد البشرية والمالية .

واختتم حديثه بأن هناك أشياء تحتاج إلى تعديل دون المساس بالرواتب والبدلات التي كان يحصل عليها تم ضمها إلى الراتب الأساسي ، مشدداً على ضرورة أن يعمل الموظفون على تطوير أنفسهم .