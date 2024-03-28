شكرا لمتابعة خبر عن زوج يحول كامل راتبه لزوجته المبتعثة من أجل إكمال دراستها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نالت قصة زوج يقف إلى جانب زوجته ويدعمها في حياتها العلمية؛اشادات واسعة و إعجاب الكثيرين عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ويقوم الزوج بدعم روجته من أجل وصولها لمكانة رفيعة إذ يقوم بتحويل كامل راتبه لزوجته المبتعثة من أجل إكمال دراستها لدرجة الدكتوراه.

وتواجه الزوجة والتي تدعى “إيمان ” تحدي كبير في الابتعاد عن زوجها وأولادها لدراستها في الخارج من أجل إكمال درجة الدكتوراه.

وفي هذا الصدد ،قالت الدكتورة إيمان :” زوجي يحول لي كامل راتبه ويترك أقل من الربع له ولاولادي ليصرفوا منه “.