شكرا لمتابعة خبر عن ‏الشيخ عبدالله المطلق يوضح هل يجب الحج على مريض الصرع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مدينة الرياض، الشيخ عبدالله المطلق هل يجب الحج على مريض الصرع .

ورد المطلق خلال لقاء له على برنامج فتاوي على شخص يعاني من الصرع ويريد أداء فريضة الحج ولكن لا يقدر عليها بسبب مرضه، قائلاً:” ما عليك ذنب يا أخ أحمد.”

وأضاف:” إذا لقيت أحد يرتب لك حج وتشوف حد من جماعتك عنده شقة في مكة أو تستأجر شقة وتروح تجلس في مكة وإذا مريت عرفة وانتهيت على مزدلفة ترا حجك تام .