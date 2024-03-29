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‏الشيخ عبدالله المطلق يوضح هل يجب الحج على مريض الصرع

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الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مدينة الرياض، الشيخ عبدالله المطلق هل يجب الحج على مريض الصرع .

ورد المطلق خلال لقاء له على برنامج فتاوي على شخص يعاني من الصرع ويريد أداء فريضة الحج ولكن لا يقدر عليها بسبب مرضه، قائلاً:” ما عليك ذنب يا أخ أحمد.”

وأضاف:” إذا لقيت أحد يرتب لك حج وتشوف حد من جماعتك عنده شقة في مكة أو تستأجر شقة وتروح تجلس في مكة وإذا مريت عرفة وانتهيت على مزدلفة ترا حجك تام .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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