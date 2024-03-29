تراند اليوم : حسب ذوقه الخاص.. مقتدى الصدر يطلق اسم "البلد الأمين" على مدينة النجف مثل مكة ويثير الجدل

صحيفة الخليج 365: أطلق زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اسم "البلد الأمين" على مدينة النجف بالعراق، وهو الوصف الذي يُطلق على مكة، ما أثار جدلا واسعا.

البلد الأمين

وقال الصدر في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد، أما بعد..فقد وصفه الله تعالى في كتابه العظيم بوصف جميل وأقسم به أمام خلقه ودعا له نبيه وخليله.. فما أعظمه وما أقدسه".

وتابع: "نعم إنه (البلد الأمين) وما أدراك ما البلد الأمين؟، ومشهوريا هي مكة المكرمة وهو أمر لا يقبل الشك على الإطلاق، إلا إن هذا لا يعني عدم وجود محتملات أخرى لا تتعارض مع هذا المعنى الذي ذهب إليه المشهور".

ذوق خاص

وأضاف: " حسب ذوقي الخاص وفهمي الخاص، أقول لعل المراد منها (بلد أمين الله)، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهذا لا يتنافى مع كون مكة أيضا هي البلد الأمين، فرسول الله محمد، صلى الله عليه وآله، وابن عمه ولي الله، علي ابن أبي طالب هما أبوا هذه الأمة، ومسكنهما يكون البلد الأمين، فتكون (مكة المكرمة) البلد الأمين، وكذلك (النجف الأشرف) هي البلد الأمين، من حيث أن أمين الله قد سكنها وجعلها عاصمة له ولخلافته ومدفنه عليه السلام".

وأثار منشور مقتدى الصدر جدلا على منصة "إكس"، وعلق مغرد قائلا: "سؤال من أين أتت قدسية كربلاء والنجف؟، لم تُذكرا لا في قرأن ولا في حديث نبوي صحيح إلى النبي ﷺ".