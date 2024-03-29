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اليوم على حائل و‎غدا بالمدينة المنورة.. خريطة الأمطار في السعودية

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الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل.
وشملت مدينة حائل، وبعض المحافظات، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

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ولا تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار. This is a Twitter Status.. This is a Twitter Status غزيرة على This is a Twitter Status والعيص والرايس و#ينبع تستمر حتى 11 مساءThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status
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أمطار على المدينة المنورة

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد من أمطار خفيفة على العيص وينبع النخل، في المدينة المنورة.
وتشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 1 من مساء غد السبت وتستمر حتى الـ9 مساءً.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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