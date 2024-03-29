شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم على حائل وغدا بالمدينة المنورة.. خريطة الأمطار في السعودية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل.
وشملت مدينة حائل، وبعض المحافظات، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
ولا تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار. This is a Twitter Status.. This is a Twitter Status غزيرة على This is a Twitter Status والعيص والرايس و#ينبع تستمر حتى 11 مساءThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status
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وتشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 1 من مساء غد السبت وتستمر حتى الـ9 مساءً.
وشملت مدينة حائل، وبعض المحافظات، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
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#طقس_السعودية.. #أمطار غزيرة على #العلا والعيص والرايس و#ينبع تستمر حتى 11 مساء#اليوم | #الأرصاد | @NCMKSA— صحيفة اليوم (@alyaum) March 29, 2024
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أمطار على المدينة المنورةنبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد من أمطار خفيفة على العيص وينبع النخل، في المدينة المنورة.
وتشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 1 من مساء غد السبت وتستمر حتى الـ9 مساءً.