أمطار على المدينة المنورة

أمطار على المدينة المنورة

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل.وشملت مدينة حائل، وبعض المحافظات، سالت على إثرها الأودية والشعاب.ولا تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار.

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد من أمطار خفيفة على العيص وينبع النخل، في المدينة المنورة.وتشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 1 من مساء غد السبت وتستمر حتى الـ9 مساءً.