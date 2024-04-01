وزير النقل: ‏قطار الحرمين سجل رقما قياسيا جديدا

قال وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية "سار" المهندس صالح بن ناصر الجاسر، إن ‏قطار الحرمين سجل الجمعة الماضية رقما قياسيا بأكثر من 41 ألف راكب، عبر 107 رحلات.

جاء ذلك بعد أن تفقد الوزير سير العمليات التشغيلية لقطار الحرمين السريع في المحطتين خلال العشر الأواخر من رمضان المبارك والتقى بعدد من الركاب المسافرين، كما تضمنت الجولة الميدانية له، الوقوف على الخدمات المقدمة في صالات محطة القطار وانسيابية حركة الركاب.

يذكر أن الخطوط الحديدية السعودية أعلنت عن الخطة التشغيلية لقطار الحرمين السريع حيث رفعت السعة المقعدية للقطار بنسبة 26 مقارنة بالعام 1444هـ لتصل إلى 1.33 مليون مقعد تم إتاحتها على متن 2,748 رحلة، في الوقت الذي تمت به مراعاة الطلب العالي للرحلات حيث ستصل الرحلات في أيام الذروة إلى 120 رحلة في اليوم الواحد.