جاء ذلك بعد أن تفقد الوزير سير العمليات التشغيلية لقطار الحرمين السريع في المحطتين خلال العشر الأواخر من رمضان المبارك والتقى بعدد من الركاب المسافرين، كما تضمنت الجولة الميدانية له، الوقوف على الخدمات المقدمة في صالات محطة القطار وانسيابية حركة الركاب.
يذكر أن الخطوط الحديدية السعودية أعلنت عن الخطة التشغيلية لقطار الحرمين السريع حيث رفعت السعة المقعدية للقطار بنسبة 26 مقارنة بالعام 1444هـ لتصل إلى 1.33 مليون مقعد تم إتاحتها على متن 2,748 رحلة، في الوقت الذي تمت به مراعاة الطلب العالي للرحلات حيث ستصل الرحلات في أيام الذروة إلى 120 رحلة في اليوم الواحد.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل: قطار الحرمين سجل رقما قياسيا جديدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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