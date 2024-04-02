يذكر أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء التعاون المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" ومنصة "تليجرام" في فبراير 2022م وحتى مارس 2024م بلغ 75.388.319 مليون محتوى متطرف، فيما تم إغلاق 13.533 قناة متطرفة استخدمت في بث الأنشطة الدعائية المتطرفة.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتدال وتليجرام يزيلان 16 مليون محتوى متطرف للربع الأول لعام 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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