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اعتدال وتليجرام يزيلان 16 مليون محتوى متطرف للربع الأول لعام 2024

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أثمرت الجهود المشتركة بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" ومنصة "تليجرام" خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م، من إغلاق 445 قناة متطرفة وإزالة 16.496.615 مليون محتوى متطرف والعائدة لثلاثة تنظيمات إرهابية. واستطاع "اعتدال" و "تليجرام" وللعام الثالث على التوالي مكافحة النشاط الدعائي لثلاثة تنظيمات إرهابية (داعش - هيئة تحرير الشام - القاعدة)، حيث تم إزالة 11.634.102 مليون محتوى متطرف وإغلاق 187 قناة متطرفة لتنظيم "داعش" الإرهابي، فيما تم إزالة 3.227.272 مليون محتوى متطرف وإغلاق 186 قناة لهيئة تحرير الشام الإرهابية، وإزالة 1.635.241 مليون محتوى متطرف وإغلاق 72 قناة متطرفة تعود لتنظيم "القاعدة" الإرهابي.

يذكر أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء التعاون المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" ومنصة "تليجرام" في فبراير 2022م وحتى مارس 2024م بلغ 75.388.319 مليون محتوى متطرف، فيما تم إغلاق 13.533 قناة متطرفة استخدمت في بث الأنشطة الدعائية المتطرفة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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