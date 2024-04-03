ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء الإسباني ويناقش تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع في غزة -فيديو

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر السلام، دولة السيد بيدرو سانشيث، رئيس وزراء مملكة إسبانيا.

وقد رحب سمو ولي العهد في بداية الاستقبال بزيارة دولة رئيس الوزراء الإسباني للمملكة، متمنيًا له وللوفد المرافق إقامة طيبة. وعبر دولة رئيس الوزراء الإسباني عن سعادته بزيارة المملكة وتقديره لحفاوة الاستقبال والضيافة.

جرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما تم مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تطرق الجانبان أيضًا إلى الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، وناقشا الجهود الدولية المبذولة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية. وأكدا على أهمية دعم عملية السلام وفقًا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، التي تهدف إلى إيجاد حل عادل وشامل يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.