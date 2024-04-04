شكرا لقرائتكم بدء التقديم اليوم على الوظائف المؤقتة لموسمي رمضان والحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تبدأ الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين اعتبارًا من اليوم الخميس في تمام الساعة 10 صباحًا ولمدة يومين، استقبال التقديم على وظائف مؤقتة لموسمي رمضان والحج للسعوديين والسعوديات في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

رابط التقديم على وظائف هيئة شؤون الحرمين

ويكون التقديم على وظائف مؤقتة لموسمي رمضان والحج للسعوديين والسعوديات في المسجد الحرام والمسجد النبوي من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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وأوضحت الهيئة أن مواسم العمل هي موسم رمضان وموسم الحج.