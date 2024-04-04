شكرا لقرائتكم كرة الطائرة والجلسات الأسرية تستهوي شباب جازان في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يستهوي شباب منطقة جازان العديد من الرياضات الممتعة التي يقضون فيها وقتهم بعد أداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك مثل: كرة الطائرة، وكرة القدم، واللعبة الشعبية “الكيرم والضومنةُ والفرفيرة” إلى جانب إحياء الجلسات الأسرية في الاستراحات أو الديوانيات الخاصة.

هوايات عديدة

وعلى الرغم من تنوع خيارات هذه الهويات إلا أن لعبتي كرة الطائرة والقدم تسيطران على المشهد العام للترفيه في مدينة جيزان وكافة المحافظات والمراكز والقرى التابعة للمنطقة بالنسبة للشباب، فيما يقضي كبار السن وقتهم في جلسات السمر حيث تجمعهم الأحاديث العامة إضافة إلى لعب الضومنة.

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واجبات شرعية

ولم يغفل الشباب في خضم اهتمامهم بهذه الهوايات، واجباتهم الشرعية في شهر رمضان المبارك، فإلى جانب تأدية الصلوات الخمس مع صلاة التراويح، يحرصون كذلك على زيارة أقاربهم وأصدقائهم، فضلاً عن تأدية حاجات الأسرة في البيت، وقضاء بعض الوقت مع رفقائهم في جو من المرح والمتعة والفائدة.