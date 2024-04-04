شكرا لقرائتكم شرط مهم لحصول المطلقات على دعم سكني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد برنامج سكني أنه بإمكان المطلقات التقديم في حال استيفاء شروط ومعايير الاستحقاق، ومن ضمنها أن يتم مرور سنتين على الطلاق.

وقال سكني ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس: إنه يمكن زيارة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني من خلال الرابط التالي: هنا

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كما أكد برنامج سكني أنه يسعد بتقديم الحلول السكنية التي تساهم من تحسين نمط الحياة للمستفيدين لبناء مجتمع ينعم أفراده بتعدد سبل امتلاك المسكن، ويمكن استكمال إجراءات الدخول للتحقق من حالة الاستحقاق بشكل فوري عبر تطبيق سكني، ولتحميل التطبيق هنا.

دعم سكني