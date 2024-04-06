في ليلة الـ27 رمضان.. "عاطي المالكي" يعفو عن قاتل ابنه لوجه الله.. وأمنيته أن يقضي "المعفو عنه" العيد مع أسرته

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 أبريل 2024, 10:20 مساءً

ضرب "عاطي عطية العفيفي المالكي"، الذي عفا عن قاتل ابنه لوجه الله في مكة المكرمة في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، أروع الأمثلة في الإنسانية والصفح والصبر الجميل، راجيًا من الله -عز وجل- الثواب والأجر في هذه الليالي المباركة من شهر رمضان الكريم. وتفصيلاً، عفا "المالكي" عن قاتل ابنه في مشهد تأثر به الحاضرون، متأملاً أن يكون ذلك طريقًا وسبيلاً لمن أراد نيل رضا الله، والأجر والمثوبة في العفو والصفح. وتمنى أن يقضي "المعفو عنه" أيام العيد مع أسرته في موقف نال استحسان الحضور، ضاربًا بذلك الموقف أروع الأمثلة في التسامح والعفو والصفح. من جانبه، عبّر الشيخ رحمان بن رداد العفيفي المالكي، شيخ قبيلة بني عفيف، عن شكره وتقديره لـ"عاطي المالكي" على ما قام به من عفو تجاه قاتل ولده دون مقابل سوى الثواب والأجر من رب العالمين.

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