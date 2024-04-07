شكرا لقرائتكم خبر منصات رقمية لإيصال خطبة الحرم إلى نصف مليار مسلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ‏نجحت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، عبر منصاتها الرقمية وتطبيقاتها الذكية الحديثة، في إيصال خطبة الجمعة الرابعة والأخيرة من رمضان، التي ألقاها رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، مترجمة بـ14 لغة إلى العالم، إذ وصلت مضامينها إلى ما يقارب نصف مليار مسلم في أنحاء العالم، إلى جانب الأعداد المليونية من المصلين والمعتمرين، الذين حرصوا على شهود صلاة الجمعة في المسجد الحرام.

وتسعى الرئاسة الدينية خلال نقل الخطبة مترجمة باللغات العالمية، عبر منصاتها الرقمية وتطبيقاتها الذكية، إلى ربط الأمة الإسلامية بمتنزل وحي ربهم، وإزالة الفارق المكاني عن مهوى أفئدتهم، وإثراء العالمين بالهدايات الإسلامية، ونفحات موسم الخير رمضان من جوار البيت الحرام، لتكون الأمة كالعقد النظيم، يرتبط النأي بحاضر المسجد الحرام، في الإفادة والانتفاع من المضامين، وإيصال رسالة الحرمين الوسطية إلى العالم.

وأكد المشرف على شؤون الأئمة والمؤذنين، والتوجيه والإرشاد برئاسة الشؤون الدينية الشيخ عبد الله الصولي، نجاح خطة المنظومة الدينية للجمعة الرابعة والأخيرة من رمضان، وسط تناغم كبير مع شركاء النجاح بالمسجد الحرام، وأن التطبيقات الحديثة والمنصات الرقمية الدينية، أسهمت بفاعلية في وصول خطب الجمعة بشكل عام، وخطبة الجمعة الأخيرة من رمضان بشكل خاص، وتعظيم رسالة الحرمين الشريفين الدينية الوسطية المعتدلة إلى شتى بقاع العالم.

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