منصات رقمية لإيصال خطبة الحرم إلى نصف مليار مسلم

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وتسعى الرئاسة الدينية خلال نقل الخطبة مترجمة باللغات العالمية، عبر منصاتها الرقمية وتطبيقاتها الذكية، إلى ربط الأمة الإسلامية بمتنزل وحي ربهم، وإزالة الفارق المكاني عن مهوى أفئدتهم، وإثراء العالمين بالهدايات الإسلامية، ونفحات موسم الخير رمضان من جوار البيت الحرام، لتكون الأمة كالعقد النظيم، يرتبط النأي بحاضر المسجد الحرام، في الإفادة والانتفاع من المضامين، وإيصال رسالة الحرمين الوسطية إلى العالم.
وأكد المشرف على شؤون الأئمة والمؤذنين، والتوجيه والإرشاد برئاسة الشؤون الدينية الشيخ عبد الله الصولي، نجاح خطة المنظومة الدينية للجمعة الرابعة والأخيرة من رمضان، وسط تناغم كبير مع شركاء النجاح بالمسجد الحرام، وأن التطبيقات الحديثة والمنصات الرقمية الدينية، أسهمت بفاعلية في وصول خطب الجمعة بشكل عام، وخطبة الجمعة الأخيرة من رمضان بشكل خاص، وتعظيم رسالة الحرمين الشريفين الدينية الوسطية المعتدلة إلى شتى بقاع العالم.
خدمات المنصات الرقمية
- 13 خدمة عبر البوابة الالكترونية
- 4 خدمات في منصة منارة الحرمين
- 4 خدمات في «مقرأة الحرمين»
- 13 خدمة في موقع مكتبة الحرم المكي
- 10 خدمات عبر تطبيق الحرمين الشريفين
- خدمتان في تطبيق مصحف الحرمين
- 46 خدمة رقمية متاحة للمستفيدين
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