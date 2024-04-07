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مُقيم بلجيكي يوزع المياه على المارة : السعودية علمتني هذا .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - ظهر مقيم بلجيكي في المملكة وهو يقوم بتوثيق الشيء الرائع الذي اتعود عليه وتعلمه من أهل المملكة وشعبها .

وجاء الرحل في مقطع فيديو وهو يحمل كرتونة مياه ويقوم بفتحها وتوزيعها على المارة، وترك المياه في كل مكان لمن يرغب .

وحصد المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الذين أكدوا على خيرات الوطن والبركة الموجودة في كل مكان والعادات والتقاليد النبيلة للأهالي .

 

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MO Nasa

MO Nasa

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