شكرا لمتابعة خبر عن مُقيم بلجيكي يوزع المياه على المارة : السعودية علمتني هذا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر مقيم بلجيكي في المملكة وهو يقوم بتوثيق الشيء الرائع الذي اتعود عليه وتعلمه من أهل المملكة وشعبها .

وجاء الرحل في مقطع فيديو وهو يحمل كرتونة مياه ويقوم بفتحها وتوزيعها على المارة، وترك المياه في كل مكان لمن يرغب .

وحصد المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الذين أكدوا على خيرات الوطن والبركة الموجودة في كل مكان والعادات والتقاليد النبيلة للأهالي .