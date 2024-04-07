شكرا لمتابعة خبر عن سعودي شاهد عراقي في محطة بنزين فعزمه على الإفطار معه أو أن يدفع عنه قيمة البنزين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد جميل، حرص شاب سعودي على الترحيب بآخر عراقي، بعدما قابله في محطة بنزين، وأصر على أن يعزمه على الإفطار.

وظهر الشاب السعودي في مقطع فيديو، وهو يتحدث مع آخر عراقي في محطة بنزين ويعرض عليه أن يفطر معه أو أن يدفع عنه قيمة تعبئة البنزين.

ولاقى المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع ردود أفعال إيجابية، حيث علق البعض “هكذا كرم السعوديين”.