تراند اليوم : "باحثون" يكشفون مفاجأة بشأن استخدام جرعة من دواء "أوزيمبيك " المخصص لمرضى السكري

ترجمة حصرية: اعتبر باحثون أن جرعة علاج مرض السكري المعجزة Ozempic "نقلة نوعية" في المعركة ضد قصور القلب القاتل.

قصور القلب

ووجدت إحدى التجارب أن المرضى الذين تناولوا سيماجلوتيد - العنصر النشط في Ozempic - كانوا أقل عرضة للمعاناة من الأعراض الشديدة لقصور القلب، بما في ذلك ضيق التنفس والتعب، بمقدار النصف. حسب "الديلي ميل".

وتم تطوير سيماجلوتايد في الأصل كعلاج لمرض السكري، ولكن في السنوات الأخيرة أصبح أحد أكثر أدوية إنقاص الوزن طلبًا في العالم، وتم الإعلان عن التقدم في استخدامه كعلاج لقصور القلب في مؤتمر الكلية الأمريكية لأمراض القلب في أتلانتا أمس.

أكثر فعالية

وقال الدكتور ميخائيل كوسيبورود، طبيب القلب المقيم في مدينة كانساس سيتي ومؤلف الدراسة، لصحيفة The Mail on Sunday: "قصور القلب يجعل المرضى غير قادرين على القيام بالأنشطة اليومية، مثل ارتداء الملابس ومغادرة المنزل، بسبب الأعراض المنهكة".

لقد وجدنا أن سيماجلوتايد أكثر فعالية بشكل ملحوظ في مكافحة هذه الأعراض من أي علاج آخر. وهذا يمثل نقلة نوعية لمرضى قصور القلب.